Mutmaßlicher Täter tot : Mehrere Tote nach Schießerei in amerikanischem Krankenhaus

Sicherheitskräfte vor dem Krankenhaus in Tulsa (USA), in dem mehrere Menschen erschossen wurden. Foto: AP/Ian Maule

Tulsa Mit Gewehr im Krankenhaus: In den USA hat ein bewaffneter Mann Polizeiangaben zufolge auf dem Gelände eines Krankenhauses in Oklahoma mindestens drei Menschen erschossen und mehrere verletzt.

„Wir können bestätigen, dass bei der Schießerei auf dem Gelände des St. Francis Hospitals vier Personen, darunter der Schütze, verstorben sind, teilte die Polizei von Tulsa am Mittwoch (Ortszeit) in einer ersten Stellungnahme auf Twitter mit. “Wir wissen, dass es mehrere Verletzte gibt.„ Die Beamten seien noch dabei, das Gebäude zu räumen. Details zu den genauen Hintergründen lagen zunächst nicht vor. Die Ermittler gehen von einem Einzeltäter aus.

Schusswaffenangriffe mit zahlreichen Opfern sind in den USA fast an der Tagesordnung. Die Nichtregierungsorganisation Gun Violence Archive hat in diesem Jahr bislang mehr als 200 sogenannte “mass shootings" verzeichnet, bei denen vier oder mehr Menschen verletzt oder getötet wurden. Vergangene Woche wurden bei dem schlimmsten Amoklauf an einer US-Schule seit fast einem Jahrzehnt mindestens 19 Kinder und zwei Lehrer erschossen.