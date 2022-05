Helpenstein kämpft gegen Brand um den Aufstieg : Das Wettschießen in der Bezirksliga geht munter weiter

Aus der Drehung ins Glück: Christian Körfer (l.) erzielt das 1:0 für den SV Helpenstein beim Sieg im Nachholspiel gegen JS Wenau. Foto: Nipko

Fusball-Bezirksliga Das Aufstiegsrennen in der Bezirksliga zwischen Rasensport Brand und dem SV Helpenstein könnte am Ende durch die Tordifferenz entschieden werden. Die spricht aktuell für den SV Helpenstein. Doch noch sind einige Partien zu spielen.

Die DJK Rasensport Brand spielt am Sonntag noch beim TuS Rheinland Dremmen und zu ihrem Saisonabschluss Pfingstmontag zu Hause gegen den FC Roetgen. Zwei Spiele also noch. Am darauffolgenden 30. und letzten Spieltag muss die DJK nämlich zusehen, und darauf hoffen, dass Meisterschafts- und Aufstiegskonkurrent SV Helpenstein im Kreis Heinsberger-Derby gegen RW Viktoria Waldenrath/Straeten patzt. Vorausgesetzt natürlich, dass sowohl Brand wie auch Helpenstein in ihren Partien dreifach punkten. Helpenstein muss dies nach dem 4:0 (1:0)-Heimsieg in einer Nachholpartie gegen Jugendsport Wenau noch am Sonntag zu Hause gegen Ligakonkurrent 1. FC Heinsberg-Lieck, bei Germania Eicherscheid, und eben am letzten Spieltag gegen Absteiger Waldenrath/Straeten tun.

Gegen Wenau jedenfalls hat Helpenstein schon mal klar gemacht, dass es den Kampf um Meisterschaft und Aufstieg in die Landesliga angenommen hat. Das am 26. Spieltag wegen einiger Corona-Erkrankter im Team ausgefallene Spiel ging der SV Helpenstein offensiv an, und hatte durch Robin Langer auch schon in der ersten Minute einen Abschluss. Der Seitfallzieher flog aber übers Tor. In der siebten Minute scheiterte Christian Koerfer an Wenaus Torwart Yannik Rosarius. In der 33. Minute war es dann aber passiert, traf Chris Koerfer mit einem Flachschuss aus der Distanz zum 1:0.

Nur zwei Minuten waren nach Wiederanpfiff gespielt, als SV-Kapitän Dominik Hahn an der gegnerischen Strafraumgrenze entschlossen mit links abzog, und traf, es hieß 2:0. Damit wollten sich die Platzherren aber nicht zufriedengeben. Sie wissen natürlich, dass am Ende die Tordifferenz über Platz eins entscheiden kann, und machten so gegen ein ersatzgeschwächtes Wenau weiter Druck. Der Lohn: Helpenstein traf noch zweimal. Einmal durch Max Leon Gerighausen (68. Minute) zum 3:0. Und noch durch Mika Johnen zum 4:0-Endstand (84. Minute).