North und South Carolina : Hurrikan „Isaias“ mit 130 k/mh auf Land getroffen

Menschen laufen auf dem überfluteten Sea Mountain Highway in North Myrtle Beach, South Caolina, als sich Isaias am Montagabend näherte. Foto: AP/JASON LEE

North Myrtle Beach Hurrikan „Isaias“ ist am Montagabend in der Nähe von Ocean Isle Beach im US-Bundesstaat North Carolina auf Land getroffen. Dem Nationalen Hurrikanzentrum NHC zufolge brachte er dabei Windgeschwindigkeiten von mehr als 130 Kilometern pro Stunde.

Geschäfte und Restaurants an der Küste schlossen früher, Küstenbewohner räumten Gartenmöbel weg, Fährenbetreiber evakuierten vorgelagerte Inseln und Behörden gaben Sandsäcke aus. Präsident Donald Trump nannte die Gefahr durch den Sturm am Montag „sehr ernst“. In der Karibik waren vergangene Woche zwei Menschen ums Leben gekommen.