Selbsternannter US-Präsidentschaftskandidat : Kanye West verwirrt Follower mit bizarrer Twitter-Serie

US-Rapper Kanye West bei der ersten Veranstaltung seit Bekanntgabe seiner Präsidentschaftskandidatur am 19. Juli 2020. Foto: dpa/Lauren Petracca Ipetracca

Los Angeles Mit einer ganzen Reihe von bizarren Tweets hat der Rapper und selbst ernannte US-Präsidentschaftskandidat Kanye West für Verwirrung und Kopfschütteln gesorgt. Textnachrichten vom Montagabend enthielten unter anderem Vorwürfe gegen seine Ehefrau Kim Kardashian.

West schrieb : „Kim hat versucht, mit einem Doktor nach Wyoming zu fliegen wie im Film "Get Out", weil ich gestern geweint habe, als es um das gerettete Leben meiner Tochter ging.“ Er hielt sich Berichten zufolge im US-Bundesstaat Wyoming auf.

Der Musiker verwies dabei auf seinen Auftritt in South Carolina am Vortag, bei dem er vor einer Menschenmenge über politische Themen geredet hatte. Bei der Veranstaltung, die als Wahlkampfauftritt bezeichnet worden war, brach West in Tränen aus, als er erzählte, sein Vater habe seine Mutter dazu bringen wollen, ihn abzutreiben.