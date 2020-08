Täter noch flüchtig : Zwölfjährige in Schweden aus fahrendem Auto heraus erschossen

Das Mädchen wurde in der Nähe einer Tankstelle erschossen. An dem Ort wurden Kerzen und Blumen ausgestellt. Foto: dpa/Stina Stjernkvist

Stockholm In Schweden ist eine Zwölfjährige erschossen worden. Offenbar war das Mädchen ein Zufallsopfer. Die Polizei geht von einem Bandenkrieg aus. Die Behörden suchen weiterhin nach den Tätern.

Tödliche Schüsse auf eine Zwölfjährige haben in Schweden für Entsetzen gesorgt: Das Mädchen war Medienberichten zufolge am Wochenende vor einem Fast-Food-Restaurant in Stockholm aus einem fahrenden Auto heraus erschossen worden. Sie war demnach nur zufälliges Opfer der Schützen, die eigentlich auf zwei Mitglieder einer kriminellen Bande gezielt hatten. Der Vorfall fachte die Debatte über zunehmende Bandengewalt in Schweden weiter an.