Sorge im Vatikan : Papst Benedikt soll offenbar schwer erkrankt sein

Der emeritierte Papst Benedikt XVI. war am 18. Juni überraschend in seine alte Heimat Regensburg gereist, um seinen 96 Jahre alten Bruder zu besuchen. Foto: dpa/Sven Hoppe

Rom Der emeritierte Papst Benedikt XVI. erkrankte im Juni nach einer Reise nach Deutschland. Dort besuchte er seinen im Sterben liegenden Bruder. Einem Bericht zufolge leidet er an einer schweren Viruserkrankung.

Joseph Ratzinger, so der bürgerliche Name Benedikts, war damals ans Sterbebett seines älteren Bruders gereist. Georg Ratzinger war am 1. Juli im Alter von 96 Jahren in Regensburg gestorben.