Neue U-Bahn-Linie eröffnet : Die Elizabeth Line ist der neue Stolz von London

London Die neue U-Bahn-Linie, die Elizabeth Line, hat nach 13 Jahren Bauzeit den regulären Betrieb aufgenommen. Der Bau sei das Beste von britischer Ingenieurkunst, sagt Projektchef Mark Wild. Doch die Elizabeth Line lenkt auch von Missständen im öffentlichen Verkehr ab.

Um 6.33 Uhr Ortszeit verlässt der erste Zug der Elizabeth Line mit einigen Hundert gespannten Passagieren am Dienstag den Londoner Bahnhof Paddington. Etliche Transport-Fans hatten in der Nacht bereits am Bahnhof ausgeharrt, um dabei zu sein. Stundenlang in einer Schlange vor einem geschlossenen Bahnhof zu warten, sei das Britischste, was man sich vorstellen könne, sagt ein Fahrgast am Morgen der BBC. „Ich bin aufgeregt. Ich bin wie der kleine Junge kurz vor Weihnachten“, gibt auch Londons Bürgermeister Sadiq Khan zu.