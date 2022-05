Sport und Weiterbildung möglich : Boris Becker in anderes Gefängnis verlegt

Nuffield/Berlin Boris Becker ist in ein Gefängnis mit niedrigerer Sicherheitsstufe verlegt worden. Etwa drei Wochen seiner Haft hatte er in einem Gefängnis abgesessen, das für Überfüllung und Gewalt bekannt ist.

Nach gut drei Wochen Haft ist der verurteilte Ex-Tennisprofi Boris Becker in Großbritannien in ein Gefängnis mit einer niedrigeren Sicherheitsstufe verlegt worden. Der 54-Jährige sei am Montag in das Huntercombe-Gefängnis in Nuffield, rund 70 Kilometer westlich von London, gebracht worden, bestätigte Beckers Anwalt Christian-Oliver Moser der Deutschen Presse-Agentur. Zunächst hatten die Sender ARD und RTL berichtet. Die ersten Wochen seiner Haftstrafe hatte Becker im Londoner Gefängnis Wandsworth abgesessen, das für Überfüllung, Gewalt und schlechte hygienische Zustände bekannt ist.