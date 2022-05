SommerNachtsLauf Neuss : „SommerNachtsLauf“ - Busse fahren Umleitung

Der SommerNachtsLauf der TG-Neuss startet am 21. Mai wieder. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Am Samstag, 21. Mai, findet in der Neusser Innenstadt der 38. Neusser „SommerNachtsLauf“ der Turngemeinde Neuss statt. Aus diesem Grund umfahren die Stadtwerke-Busse der Linien 841, 842, 843, 844, 848, 849, 851, 852 und 854 die Innenstadt weiträumig. Dies gilt ebenfalls für die Rheinbahn-Buslinien 828 und 830.

Die Umleitung, die über die Batteriestraße führt, ist ab 12 Uhr eingerichtet. Entlang der Umleitungsstrecke richten die Stadtwerke folgende Ersatzhaltestellen ein:

Buslinien 842 und 849

Die Haltepunkte befinden sich an der Batteriestraße/ Hafenbecken 1, am Hauptbahnhof vor dem Fahrradständer und am Hermannsplatz (nur Linie 849) unter der Brücke (gleichzeitig Haltestelle der Taxibuslinie 857T). In die Gegenrichtung sind Ersatzhaltestellen in Höhe „pit stop“ auf der Gielenstraße, an der Batteriestraße in Höhe des Aufgangs Glockhammer sowie gegenüber dem Kreishaus Landestheater-Romaneum Bussteig 6 (nur Linie 849) eingerichtet.

Buslinien 841, 851, 852, 854

Die Ersatzhaltestellen für diese Linien befinden sich ebenfalls an der Batteriestraße/Hafenbecken 1 sowie am Landestheater, Bussteig 4 und am Hauptbahnhof, Bussteig 5. In die Gegenrichtung sind Haltepunkte an der Batteriestraße am Aufgang Glockhammer sowie gegenüber dem Kreishaus Landestheater-Romaneum, Bussteig 6, eingerichtet.

Die Ersatzhaltestellen befinden sich am Landestheater, Bussteig 1, an der Batteriestraße/Hafenbecken 1 und am Hauptbahnhof, Bussteig 5. In die Gegenrichtung sind Haltepunkte an der Batteriestraße am Aufgang Glockhammer und auf der Zollstraße in Höhe der Gaststätte „Früh“ eingerichtet.

Abend- und Nachtfahrten

Die stündlichen Abend- und Nachtfahrten zwischen 21.10 Uhr und 23.10 Uhr finden nicht an der Haltestelle Zolltor, sondern an der Haltestelle Landestheater, Bussteig 1,4, und 6 bzw. auf der Zollstraße in Höhe der Gaststätte „Früh“ statt. Nach Mitternacht sind die Blockabfahrten dann wieder ab Haltestelle Zolltor.

Rheinbahn Buslinien 828 und 830

Die Rheinbahn-Linien 828 und 830 befahren ebenfalls die angegebene Umleitungsstrecke. Die Linie 830 wird am Hauptbahnhof, Bussteig 10, halten. Zusätzlich wird die Haltestelle Hafenstraße vom BVR bedient und von dort zur Stadthalle gefahren. In Fahrtrichtung Meerbusch-Lank wird für die Linie 830 eine Ersatzhaltestelle am Theodor-Heuss Platz vor der Hausnr. 7 eingerichtet. Die Stadtwerke Neuss bitten ihre Fahrgäste, darüber hinaus auf die entsprechenden Fahrgastinformationen zu achten. Alle Informationen zur Umleitung sind auch im Internet nachzulesen.

(NGZ)