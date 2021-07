Nach Hauseinsturz in Miami : Zahl der Toten steigt auf 86

Der Wohnkomplex mit rund 130 Einheiten war am 24. Juni in Surfside bei Miami aus noch ungeklärten Gründen teilweise kollabiert. (Archivbild) Foto: dpa/Lynne Sladky

Miami Gut zwei Wochen nach dem Einsturz eines Hochhauses im US-Bundesstaat Florida ist die Zahl der bestätigten Todesopfer auf 86 angestiegen. Die Behörden gehen davon aus, in der Ruine keine Überlebenden mehr zu finden.

Der Wohnkomplex mit rund 130 Einheiten war am 24. Juni in Surfside bei Miami aus noch ungeklärten Gründen teilweise kollabiert. Der einsturzgefährdete Rest des Gebäudes wurde später gezielt gesprengt. Die Behörden gehen davon aus, in der Ruine keine Überlebenden mehr zu finden. Mittlerweile wurde die Rettungs- in eine Bergungsaktion umgewandelt. Am Freitagabend hatte die Zahl der bestätigten Todesopfer noch bei 79 gelegen.