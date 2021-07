Biden besucht Miami : Ursache des Gebäudeeinsturzes in Florida immer noch unklar

Ursache des Gebäudeeinsturzes in Florida immer noch unklar

US-Präsident Joe Biden und seine Frau Jill beim Besuch der Gedenkwand in Miami. Foto: AFP/SAUL LOEB

Miami Die Rettungskräfte suchen in Trümmerhaufen weiter nach Überlebenden, doch zuletzt gab es nur noch düstere Nachrichten. Der US-Präsident spendet den Familien der Vermissten Trost - und findet für ihre nagende Ungewissheit dramatische Worte: „Sie gehen durch die Hölle.“

Auch eine Woche nach dem Teileinsturz eines Wohnkomplexes im US-Bundesstaat Florida ist die Ursache des Unglücks weiterhin unklar. Es gebe verschiedene Theorien, aber noch keine klare Antwort auf die Frage, wie es zum Einsturz des zwölfstöckigen Gebäudes gekommen sei, betonte US-Präsident Joe Biden am Donnerstag bei einem Besuch am Unglücksort. Er versprach eine gründliche Untersuchung des Vorfalls in Surfside nahe Miami. Damit solle auch sichergestellt werden, dass sich ein solches Unglück nicht wiederhole.