Fallschirmspringer an Bord : Neun Menschen bei Absturz eines Kleinflugzeugs in Schweden getötet

Kopenhagen Statt des erhofften Adrenalin-Kicks ist eine Gruppe Fallschirmspringer abgestürzt. Die Insassen des Kleinflugzeugs sind dabei alle ums Leben gekommen.

Beim Absturz eines Kleinflugzeugs mit einer Gruppe Fallschirmspringer an Bord sind in Schweden alle neun Insassen ums Leben gekommen. Offenbar habe es Probleme beim Start gegeben, sagte ein Sprecher der Luftverkehrsbehörde dem Rundfunksender SVT. Eine Untersuchung wurde eingeleitet. Am Bord befanden sich nach Angaben der Polizei der Pilot und acht Passagiere. Sie gehörten einem örtlichen Fallschirmspringerclub an.