Hauseinsturz in Florida : Gutachter warnte bereits 2018 vor Bauschäden

Hauseinsturz in Florida

Rettungskräfte suchen nach Überlebenden in den Trümmern des eingestürzten Gebäudes. Foto: dpa/Gerald Herbert

Surfside Drei Tage nach dem Teileinsturz eines zwölfstöckigen Wohnhauses in Florida erschwert ein Feuer die Suche nach Vermissten. Unterdessen wurde bekannt, dass ein Gutachter schon vor drei Jahren vor Bauschäden gewarnt hatte.

Die Suche nach möglichen Überlebenden gehe unter Hochdruck weiter, doch werde sie durch den Brand massiv behindert, sagte die Verwaltungschefin des Verwaltungsbezirks Miami Dade, Daniella Levine Cava, am Samstag. "Wir haben weiterhin Hoffnung. Wir suchen weiter. Wir suchen nach lebenden Menschen in den Trümmern, das ist unsere Priorität", sagte Levine Cava. Gleichzeitig aber räumte sie ein, dass das Feuer die Rettungsmannschaften vor große Probleme stelle. Bisher sei es der Feuerwehr nicht gelungen, den Brandherd ausfindig zu machen und die Flammen zu löschen. Inzwischen breite sich der Rauch auf dem gesamten Gelände aus. Die Anwohner wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Das zwölfstöckige Wohngebäude Champlain Tower in der Stadt Surfside nördlich von Miami Beach war in der Nacht zu Donnerstag eingestürzt. Einige Bewohner konnten sich noch über die Treppen in Sicherheit bringen oder wurden von Balkonen gerettet. Es wird befürchtet, dass viele aber von dem Einsturz im Schlaf überrascht wurden.