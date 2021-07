Retter bergen weitere Opfer : Zahl der Toten nach Einsturz von Wohnhaus bei Miami steigt auf 20

Miami/Florida Noch immer gelten 128 Menschen als vermisst. Aus Sorge, dass noch weitere Teile des Gebäudes einstürzen könnten, mussten die Rettungsarbeiten zwischenzeitlich für 15 Stunden unterbrochen werden.

Gut eine Woche nach dem Einsturz eines Wohnhauses in Surfside im US-Staat Florida ist die Zahl der Toten auf mindestens 20 gestiegen. Zwei weitere Leichen seien am Donnerstagabend (Ortszeit) in den Trümmern gefunden worden, sagte die Bürgermeisterin des Bezirks Miami-Dade, Daniella Levine Cava, am Freitag.