Ermittlungen gegen 14 Personen : Neue Verdächtige nach Seilbahnunglück in Norditalien

Rom Die Ermittlungen nach dem Gondelabsturz mit 14 Toten in Norditalien ziehen immer weitere Kreise. Inzwischen ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen 14 Verdächtige, darunter ranghöhere Mitarbeiter des Südtiroler Seilbahnbauers Leitner.

Im Fall um die in Norditalien abgestürzte Gondel mit 14 Toten ermittelt die Justiz gegen weitere Personen. Das sagte die zuständige Staatsanwältin Olimpia Bossi der Deutschen Presse-Agentur am Freitagnachmittag und bestätigte die Berichte der Nachrichtenagentur Ansa. Der Kreis der Verdächtigen erweitert sich demnach auf insgesamt 14 Menschen. Unter den neu hinzugekommenen seien auch ranghöhere Mitarbeiter des Südtiroler Seilbahnbauers Leitner.

„Eine Aufnahme in das Ermittlungsregister war für die Staatsanwaltschaft Verbania naheliegend, da es einen Wartungsvertrag von Leitner mit der Firma Ferrovie del Mottarone Srl. gibt.“, erklärte Leitner in einer Stellungnahme. Das Unternehmen habe den Ermittlungsbehörden bereits umfangreiche Dokumentationen zur Verfügung gestellt. Leitner hatte bestimmte Wartungsarbeiten und Kontrollen an der Seilbahn in Stresa durchgeführt, die zum Monte Mottarone am Westufer des Lago Maggiore hinauf führt.