Wetterexperten zur Rekordhitze in Kanada : „Ein noch nie dagewesenes Ereignis“

Vancouver Temperaturen bis 50 Grad, Waldbrände, Todesfälle und kein Tropfen Regen – die Rekordhitze im Nordwesten Nordamerikas macht Millionen von Menschen zu schaffen. Wie außergewöhnlich dieses Wetterereignis ist, betonen nun auch Wetterexperten rund um den Globus.

Die seit Tagen andauernde extreme Hitzewelle in Kanada ist nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ein „noch nie dagewesenes Ereignis“ seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Zwar sei es für sich genommen nicht ungewöhnlich, dass es auch in dem nordamerikanischen Land zu Hitzewellen kommen könne, sagte Wetter-Experte Sebastian Schappert am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Dennoch sei die jetzige Situation nicht normal: „Anhand der Tatsache, dass man jetzt einfach dort auch wieder neue Rekordwerte gemessen hat, ist ja schon klar, dass es sich bei der aktuell auftretenden Hitzewelle um ein sehr extremes Ereignis handelt.“

Die kanadische Ortschaft Lytton ist am Mittwochabend (Ortszeit) nach einem Flammeninferno fast vollständig zerstört worden. Zuvor hatte die rund 260 Kilometer nordöstlich von Vancouver liegende Gemeinde drei Tage in Folge Hitzerekorde verzeichnet. Das Thermometer zeigte nach Angaben der Wetterbehörde am Dienstag 49,6 Grad Celsius an, die höchste in Kanada gemessene Temperatur.