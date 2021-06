Nach Zusammenprall : Mindestens 35 Tote bei Zugunglück in Pakistan

Multan Ein schweres Zugunglück hat in Pakistan mindestens 35 Menschen das Leben gekostet. Es gibt viele Verletzte und weitere Personen sind noch in den Trümmern eingeschlossen.

Beim Zusammenprall zweier Passagierzüge sind in Pakistan am Montagmorgen mindestens 35 Menschen getötet worden. Dutzende weitere seien verletzt worden, sagte Eisenbahnminister Azam Swati der Nachrichtenagentur AP. Der Polizeichef des Bezirks Ghotki in der Provinz Sindh im Süden des Landes erklärte, etwa 15 bis 20 Personen seien noch in den Trümmern eingeschlossen. Hilfeschreie seien zu hören. Die Behörden hätten schweres Gerät angefordert.