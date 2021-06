Ausgezeichnet mit Tapferkeitsmedaille : Minensuch-Ratte Magawa geht in Kambodscha in Rente

Minensuch-Ratte Magawa geht in Kambodscha in Rente

Siem Reap Kambodscha ist eines der vermintesten Länder der Welt - und damit eine große Gefahr für die Bewohner. Tierische Helfer sorgen dafür, dass diese beseitigt werden kann. Eine Ratte darf nun mit höchsten Auszeichnungen in den Ruhestand.

Die mit einem Orden ausgezeichnete Minensuch-Ratte Magawa geht nach erfolgreichem fünfjährigen Einsatz in Kambodscha in Rente. Der rund sieben Jahre alte Nager, der einst von Experten der belgischen Hilfsorganisation Apopo ausgebildet worden war, sei ein Held, würdigte die Zeitung „Phnom Penh Post“ am Montag. Das Tier hatte geholfen, insgesamt 225.000 Quadratmeter Land wieder zugänglich zu machen. Für diese lebensrettende Arbeit erhielt es 2020 als erste Ratte überhaupt den höchsten britischen Tierorden. Magawa wurde für seine Tapferkeit eigens eine kleine Goldmedaille an einem blauen Band um den Hals gelegt.