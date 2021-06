Wegen technischer Probleme : Erste Auslandsreise von US-Vize Harris startet mit Panne

Washington Gleich bei der ersten Auslandsreise von Bidens Stellvertreterin Kamala Harris gibt es eine Panne: Ihr Flugzeug muss wegen technischer Probleme umkehren.

Holpriger Start der ersten Auslandsreise von US-Vizepräsidentin Kamala Harris: Ihr Flugzeug musste am Sonntag kurz nach dem Start Richtung Guatemala wegen technischer Probleme umkehren. "Mir geht es gut", sagte Harris zu Journalisten, als sie aus der Air Force Two ausstieg. "Wir haben alle ein kleines Gebet gesprochen, aber es geht uns gut." Ihre Sprecherin versicherte, es handele sich um ein "technisches Problem" und es gebe keine Sicherheitsbedenken.

Harris musste anderthalb Stunden auf einem Militärflugplatz nahe Washington ausharren, ehe sie mit einer anderen Maschine schließlich ihre Reise fortsetzen konnte. In Guatemala will Harris am Montag Staatschef Alejandro Giammattei treffen. Anschließend reist sie nach Mexiko weiter, wo sie am Dienstag mit Präsident Andrés Manuel López Obrador zusammenkommen will.