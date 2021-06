Umweltschützer alarmiert : Schleimige Masse verseucht Marmarameer bei Istanbul

Eine dicke Schicht von Meeresschleim bedeckt das Marmarameer am Fischerhafen von Kartal. Foto: dpa/Hüseyin Aldemir

Istanbul Das Marmarameer bei Istanbul wird von einer grauen Schleimschicht verdreckt. Auch im Schwarzen Meer und in der Ägäis bietet sich ein ungewöhnlicher Anblick. Der türkische Präsident Erdogan sprach von einer „Schleimkatastrophe“.

Die dicke Substanz besteht aus Verbindungen, die von Meeresorganismen freigesetzt werden, und blüht derzeit so stark wie noch nie, nicht nur im Marmarameer mit der Millionenmetropole Istanbul, sondern auch im angrenzenden Schwarzen Meer und in der Ägäis. An der Wasseroberfläche ist die Masse als grauer Schleim zu sehen, weshalb sie auch als „Seerotz“ bezeichnet wird. Unterwasservideos zeigen davon überzogene, erstickte Korallen.