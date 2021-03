Nach „Upskirting“ auf Mallorca : Deutscher darf bis 2031 nicht nach Spanien reisen

Menschen sonnen am Strand am Mallorca (Symbolfoto). Foto: dpa/Clara Margais

Palma de Mallorca Ein 52 Jahre alter Deutscher hat auf der spanischen Urlaubsinsel Mallorca einer Minderjährigen heimlich unter den Rock gefilmt – mit drastischen Folgen.

Der Mann darf wegen des „Upskirtings“ für die nächsten zehn Jahre nicht mehr nach Spanien reisen. Ein Richter in Palma habe den Deutschen am Dienstag zunächst zu einer Haftstrafe von zweieinhalb Jahren verurteilt, berichteten die Regionalzeitung „Diario de Mallorca“ und andere Medien am Mittwoch unter Berufung auf die Justiz der spanischen Urlaubsinsel. Die Strafe sei dann in ein zehnjähriges Einreiseverbot umgewandelt worden. Der geständige Mann habe per Videokonferenz von Deutschland aus am Verfahren teilgenommen und das Urteil akzeptiert.