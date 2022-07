Jüchener stürmt Schlager-Charts : „Olivia“ verdrängt Mickie Krause

Die Zipfelbuben mit Dirk Ostermann (vorne) aus Jüchen bei einem Auftritt mit ihrem Erfolgssong Olivia. Foto: Screenshot Facebook

Jüchen/Mallorca Am Montag steigt „Olivia“ auf Platz sieben der deutschen Schlager-Hitparade. Damit verdrängt der Hit von Dirk Ostermann aus Jüchen mit seinen Zipfelbuben die Platzierung von Mickie Krause und nähert sich dem umstrittenen Lied Layla, das noch auf Platz zwei war.

Weiterleiten Drucken Von Gundhild Tillmanns

Unaufhaltsam scheint sich der Sommerhit Olivia der Zipfelbuben mit Dirk Ostermann aus Jüchen in den Charts und auf den Bühnen an die Spitze zu bewegen. Ab Montag steht Olivia in den Top-Ten aus 100 deutschen Schlagern auf Platz sieben und verdrängt damit Mickie Krause. Noch ist zwar der Hit Layla auf Platz zwei und Montag wohl auf eins, aber Ostermann und seine Zipfelbuben halten den ersten Platz inzwischen für greifbar nah. Die Hoffnung auf ein weiteres Durchmarschieren wird durch Auftritte vor Tausenden von Zuschauern genährt, „die alle den Text von vorne bis hinten mitsingen“, wie Dirk Ostermann unserer Zeitung aktuell berichtet.

Aber auch das öffentliche Echo bleibt nicht aus. Nachdem unsere Zeitung zunächst exklusiv vom Anfangserfolg berichtet hatte, können sich Ostermann und Co. nun vor weiteren Presse-, TV- und Rundfunkanfragen kaum noch retten. So begleitete sie ein deutscher TV-Sender am Freitag einen ganzen Tag lang vor und bei ihrem großen Open-Air-Auftritt in Schwalmstadt.

Mindestens einmal pro Woche jetten die Zipfelbuben jetzt zwischen ihren Auftritten auf Mallorca und den immer mehr werdenden Engagements nicht nur in Deutschland hin und her. „Wir haben jetzt auch Anfragen aus Österreich, der Schweiz und Holland“, berichtet Ostermann. Das Chaos in den Flughäfen, die langen Warteschlangen umgehen die Partymusiker übrigens geschickt, indem sie nur mit Handgepäck unterwegs sind und stets online einchecken.

Bis Ende September läuft normalerweise die Partysaison im Bierkönig und generell auf Mallorca. „In diesem Jahr wird die Saison wohl bis in den Oktober hinein gehen“, prognostiziert Ostermann. Zu dem Riesenerfolg von Olivia trügen übrigens auch viele DJs bei, erzählt er weiter: Es gebe schon „unzählige“ DJ-Remixes von Olivia, die den Titel umso bekannter machten. Auch eine Techno-Version sei bereits im Umlauf.