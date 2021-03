Unglück in Westafrika : Mindestens 31 Tote bei Explosionen in Äquatorialguinea

Bata Bei einer Explosion auf einem Militärgelände im westafrikanischen Äquatorianguinea sind viele Menschen getötet mehr als 500 Menschen verletzt worden. Unter den Opfern sind Soldaten und Zivilisten.

Mindestens 31 Menschen sind bei starken Explosionen im westafrikanischen Äquatorialguinea ums Leben gekommen. Diese Opfer seien alle ihren Verletzungen in Krankenhäusern erlegen, teilten die Gesundheitsbehörden am Montag mit. Den amtlichen Angaben zufolge gab es bei dem Unglück, das sich am Sonntagnachmittag in einer Militärkaserne der Stadt Bata ereignete, mehr als 500 Verletzte. Die Ursache sei „Fahrlässigkeit und Unachtsamkeit“ gewesen, ließ Präsident Teodoro Obiang am späten Sonntagabend wissen.