„Frauen sollen nicht wie Schlampen aussehen“ : Pfarrer empfiehlt Frauen, schlank und geschminkt zu sein

Der Pfarrer nannte Melania Trump als Vorbild (Symbolbild). Foto: AP/Evan Vucci

Malden In einer Predigt hat ein Baptistenpfarrer Frauen aufgefordert, attraktiv für ihre Männer zu sein. Sein Auftritt in der "First General Baptist Church" von Malden erhielt am Sonntag dank der sozialen Medien ein nationales Publikum.

Nach massiven Sexismus-Vorwürfen wurde der 55-jährige Geistliche nun von seiner Kirche beurlaubt.

Pastor Stewart-Allen Clark sagte zu dem eingeblendeten Bild der ehemaligen First Lady, Melania Trump, die meisten Frauen könnten nicht wie sie aussehen. Aber sie sollten auch nicht aussehen wie "Schlampen". Ausdrücklich riet der Prediger den Frauen, auf ihr Gewicht zu achten. Von Muffins sollten sie die Finger lassen und stets geschminkt sein. Im Netz und in der eigenen Gemeinde im US-Bundesstaat Montana schlug dem Pfarrer daraufhin massive Kritik wegen Sexismus entgegen.

Die nationale Organisation der "General Baptists" verurteilte die Aussagen des Predigers. Der Geistliche wurde angewiesen, sein Amt ruhen zu lassen.

(felt/kna)