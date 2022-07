Tolle CD-Edition mit Bach und Co. : Die Schatzsucher der Barockmusik

Köln Sämtliche Aufnahmen von Musica Antiqua Köln unter Reinhard Goebel gibt es jetzt als prachtvolle Box mit 75 CDs. Langweilig ist alte Musik keine Sekunde, wenn sie so erfrischend gespielt wird.

Sie waren einfach immer da. Sobald damals, in den früher 1980-er Jahren, irgendwo im Radio Barockmusik gespielt wurde, kam man an ihnen nicht vorbei. Sie waren ein Trüppchen von Könnern und Enthusiasten, sie hatten viel Ahnung von der Materie und liebten das, was sie taten. Wo immer das Ensemble Musica Antiqua Köln – kurz: MAK – zu hören war, stand sein Name untrennbar daneben, denn er war der Spiritus Rector, der Chefdenker, der Strippen- und Saitenzieher: Reinhard Goebel.