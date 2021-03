Drama im Mittelmeer : 39 Migranten ertrinken vor tunesischer Küste

Tunis Vor der Küste Tunesiens sind zwei Boote gesunken. Mindestens 39 Migranten sind ums Leben gekommen. 165 weitere Menschen konnten gerettet werden. Unter den Toten waren nach Behördenangaben neun Frauen und vier Kinder.

Die vor der Küste Tunesiens geretteten Migranten waren den Angaben des tunesische Verteidigungsministerium zufolge in der Nacht zum Dienstag in Richtung Europa aufgebrochen. Die tunesische Küstenwache entdeckte die aus verschiedenen afrikanischen Ländern stammenden Menschen in ihren provisorischen Booten demnach vor der Küste der Stadt Sfax im Osten des Landes. Die Suche nach weiteren Opfern oder Überlebenden dauere an, sagte der Sprecher der tunesischen Nationalgarde, Houcem Eddine Jebabli.