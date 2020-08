Kurioser Fund : Jugendliche graben in Israel mehr als 400 Goldmünzen aus

Tel Aviv Zwei Jugendliche haben in der Stadt Javne einen 1100 Jahre alten Goldschatz entdeckt, der aus 425 Münzen besteht. Einer der Jugendlichen sagte, er habe etwas im Boden entdeckt, das wie dünne Blätter aussah.

Zwei Jugendliche haben bei einer Grabung in Israel einen Goldschatz entdeckt. Der äußerst seltene Fund bestehe aus 425 Münzen, die vor 1100 Jahren vergraben worden seien, teilten die Forscher Liat Nadav-Ziv und Elie Haddad von der israelischen Altertumsbehörde am Montag mit. Die meisten Münzen stammten aus der Zeit der Abbasiden. Sie seien in einem Tongefäßg gelagert gewesen und in einem exzellenten Zustand - als wenn sie erst gestern vergraben worden wären.