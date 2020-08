Trotz Corona : Dormagener möchte als Freiwilliger in Israel arbeiten

Der Dormagener Stefan Blankenheim (l.) im vorigen Herbst in Israel. Jetzt will er dort ein Jahr lang in einem Heim für Behinderte arbeiten. Foto: Blankenheim

Dormagen Ein Jahr lang möchte Stefan Blankenheim aus Rheinfeld in Israel als Freiwilliger arbeiten. Dafür sucht er noch weitere Unterstützer. Start für das Arbeitsjahr soll trotz Corona am 9. September sein.

Aufmerksam verfolgt Stefan Blankenheim die Nachrichten zur Corona-Pandemie. Denn der gerade 21 Jahre alt gewordene Rheinfelder möchte ab 9. September für ein Jahr als freiwilliger Helfer in Israel arbeiten. „Ich hoffe sehr, dass die Corona-Beschränkungen das nicht noch verhindern“, sagt er. Vorsichtshalber hat er sich schon mal für Sonderpädagogik an der Uni Köln beworben. „Aber ich hoffe, dass ich mein Studium erst nach meinem Israel-Jahr im Wintersemester 2021/22 beginnen werde“, sagt Stefan Blankenheim.

Der einjährige Freiwilligendienst soll Stefan Blankenheim nach Afula, südlich von Nazareth und dem See Genezareth, führen. Möglich wurde es über die evangelische Entsendeorganisation „Aktion Sühnezeichen Friedensdienste“ (ASF). „Dort werde ich als freiwillige Hilfskraft im Beit Uri, einer Lebensgemeinschaft für Menschen mit Behinderung, und in der offenen Seniorenarbeit mit Shoa-Überlebenden und der zweiten Generation im Rahmen des Projekts Amcha Kiryat Motzkin, eingesetzt“, beschreibt der 21-Jährige.

Auch in seiner bisherigen Tätigkeit hat der Dormagener sich für soziale Bereiche eingesetzt. Zuletzt hat er als Inklusionshelfer für die Lebenshilfe Neuss gGmbH an der Gesamtschule Nordstadt in Neuss gearbeitet, davor hat er sein Freiwilliges Soziale Jahr an der Neusser Schule am Nordpark, einer Förderschule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, absolviert. „Meine Aufgaben beinhalteten die Unterstützung der Klassenteams im Schulalltag sowie die individuelle Begleitung und Betreuung eines Schülers mit entsprechendem Förderbedarf“, beschreibt Stefan Blankenheim, der seit 2015 ehrenamtlich beim anerkannten Jugendträger „Sozialistische Jugend Deutschlands – Die Falken“ tätig ist. Als Beisitzer des Ortverbandes Dormagen der Falken und als einer der Gruppenleiter war Stefan Blankenheim auch beim coronakonformen Sommercamp der Falken auf dem Gelände des Dormagener Bürger-Schützen-Vereins aktiv.