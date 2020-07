Kunst in Krefeld : Die Sicht des israelischen Künstlers Ya’ari auf Villa Esters

Kunst in Krefeld

Krefeld Erst Quarantäne, dann Lockdown. Die erste deutsche Museums-Ausstellung von Sharon Ya’ari hatte Startprobleme. Jetzt wurde „The Romantic Trail and The Concrete House“ bis Frühjahr 2021 verlängert.

Für Sharon Ya’ari hat die erste museale Einzelausstellung in Deutschland nicht glücklich begonnen. Der israelische Künstler konnte seine für die Museumsvilla Haus Esters konzipierte Fotoschau nur wenige Tage der Öffentlichkeit präsentieren, dann kam der Lockdown. Und der israelische Künstler musste vor seiner Heimkehr in die staatlich verordnete Quarantäne.

Inzwischen ist „Sharon Ya’ari. The Romantic Trail and the Concrete House“ wieder zugänglich. Und die Ausstellung ist jetzt auch verlängert worden – zum 21. März 2021. Ya’ari hat sich mit der Atmosphäre und Ideengeschichte des Ortes auseinandergesetzt.