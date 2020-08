Militärübung und Gedenken : Kampfflugzeuge aus Israel in NRW erwartet

Kampfflugzeuge aus Israel in NRW erwartet

Nörvenich Kampfflugzeuge der israelischen Luftwaffe werden zu einem symbolträchtigen Erinnern und gemeinsamen Militärübungen in Deutschland erwartet. Ausgangspunkt ist Nörvenich im Kreis Düren.

Kampfflugzeuge der israelischen Luftwaffe werden am Montag am Fliegerhorst Nörvenich im Kreis Düren erwartet. Die Jets reisen unter anderem für gemeinsame Militärübungen mit der Bundeswehr nach Deutschland an.