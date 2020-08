Terrorverdacht : Explosion an Gasleitung in Syrien sorgt für Stromausfälle im Land

Explosion an Gasleitung in Syrien sorgt für Stromausfälle im Land

Damaskus Eine Explosion in der Hauptstadt Damaskus hat die Energieversorgung im ganzen Land behindert. Der US-Gesandte in Syrien sagte, es handele sich „fast sicher“ um einen Anschlag der Terrorgruppe Islamischer Staat.

In der syrischen Hauptstadt hat eine Explosion eine Gaspipeline zerrissen. Die Detonation am Montag löste nahe der Hauptstadt Damaskus ein Großfeuer aus und führte zu Stromausfällen, wie staatliche Medien berichteten. Die Leitung versorge drei Kraftwerke im Süden des Landes, sagte Ölminister Ali Ghanem. Möglicherweise handle es sich um einen Terrorakt. Weitere Einzelheiten nannte er nicht.

Stromminister Suhair Charbotli sagte nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Sana, die Explosion an der „arabischen Gas-Pipeline“ habe sich nach Mitternacht zwischen den Damaszener Vororten Adra und Dumair ereignet. Es sei bereits der sechste Vorfall dieser Art an dieser Leitung. Techniker arbeiteten an der Reparatur und in den kommenden Stunden werde wieder Strom da sein.