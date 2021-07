Unwetter in Italien : Städte am Comer See von Schlammlawinen und Überflutungen erfasst

Mailand Unwetter haben in Italien erneut schwere Schäden angerichtet. Erst am Montag waren tennisballgroße Hagelkörner niedergegangen. Jetzt mussten die Feuerwehren am Comer See ausrücken.

Städte am Comer See sind von schweren Schlammlawinen und Überschwemmungen erfasst worden. Brienno am westlichen Ufer war am schwersten von den Verhältnissen am Dienstag betroffen. Dort konnten 50 Bewohner nicht ihr Zuhause verlassen, weil ein Erdrutsch ein Gasleck verursachte. Südlich davon in Cernobbio räumte die Feuerwehr ein Mehrfamilienhaus, das von Fluten bedroht war. Die italienische Feuerwehr nahm am See im Norden von Italien mehr als 60 Rettungen vor. Der Comer See ist von Bergen umgeben. Berichte über Todesfälle und Verletzungen gab es nicht.