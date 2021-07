80 Kinder noch immer verschwunden : 28 entführte Schüler in Nigeria wieder frei

Abuja Bewaffnete Kidnapper haben im Norden Nigerias 28 Kinder freigelassen, die zu Monatsbeginn aus einer Schule verschleppt worden waren. Die Entführer hatten umgerechnet knapp 1000 Euro für jedes Kind gefordert.

Sie seien am Sonntag in der Baptistenschule in Damishi ihren Eltern übergeben worden, teilten Kirchenvertreter mit. Laut dem Geistlichen Israel Akanji sind aber noch mehr als 80 Kinder in der Gewalt der Entführer.