Kurioser Täuschungsversuch : Italiener wollte Corona-Impfung in Armprothese

Mailand Ein Impfgegner in der italienischen Stadt Biella hat versucht, den begehrten Impfpass mit einer Spritze in eine Armprothese zu erlangen.

Doch eine Krankenschwester fiel nicht auf den Täuschungsversuch herein, wie sie der Zeitung „Corriere della Sierra“ berichtete. „Als ich den Arm freimachte, fühlte ich Haut, die kalt und klebrig war, und die Farbe war zu hell“, sagte Filippa Bua dem Blatt. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag.

Erst habe sie gedacht, der 57-jährige Mann sei ein Amputierter und habe versehentlich den falschen Arm angeboten. Als sie sein Hemd hochgehoben habe, habe sie einen Silikonarm gesehen. „Ich verstand sofort, dass der Mann die Impfung vermeiden wollte, indem er die Silikonprothese benutzt“, berichtete sie. In Italien ist ein „Super“-Gesundheitspass erforderlich, um Eintritt in Restaurants, Kinos, Theater und andere öffentliche Einrichtungen zu erhalten.

Die Impfrate ist in Italien mit 85 Prozent der Bevölkerung über zwölf Jahren hoch. Impfgegner gibt es vor allem in der Altersgruppe der 30- bis 59-jährigen; 3,5 Millionen Menschen sind nicht geimpft.

In Italien steigt die Corona-Inzidenz weiter deutlich an. Stand Donnerstag berechneten sie die Experten landesweit für die zurückliegenden sieben Tage auf durchschnittlich 155 Fälle je 100.000 Einwohner, teilte das Gesundheitsministerium am Freitag in Rom mit. In der Vorwoche lag der Wert noch bei 125. Besonders hoch ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Südtirol mit rund 646 Fällen je 100.000 Einwohner, dahinter folgen mit klarem Abstand die norditalienischen Regionen Friaul-Julisch Venetien, Venetien und das Aostatal.