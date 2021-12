In der Feuerwache Jüchen : Booster-Impfung für 1300 Feuerwehrleute

Jüchen In der Jüchener Feuerwache erhalten Einsatzkräfte von Wehren und Rettungsdiensten aus dem gesamten Kreis seit Freitag ihre Auffrischimpfung. In der Jüchener Wehr liegt der Anteil der Geimpften bei 97 Prozent.

Gestern Nachmittag standen die ersten rund 300 Auffrisch-Impfungen mit den Stoffen von Biontech und Moderna an. Rund 90 Feuerwehrleute warteten gegen 17.30 Uhr in langer Reihe in der Wache und auf dem Hof, bis sie an der Reihe waren. Für die Aktion war einiges an logistischem Aufwand nötig. In der Fahrzeughalle waren Tische für die Registrierung, drei Impfstraßen mit Kabinen fürs Arztgespräch und den Piks sowie ein Wartebereich aufgebaut, in der Feuerwehreinsatzzentrale nebenan wurden die Spritzen vorbereitet. Die Fäden hielten die stellvertretenden Kreisbrandmeister Stefan Meuter und Heinz-Dieter Abels, Leiter der Feuerwehr Jüchen, sowie Barbara Edelhagen, Leiterin der „Koordinierenden Covid-Impfeinheit“ des Kreises, in der Hand. Rund 15 Mitglieder der Jüchener Wehr hatten das Impfzentrum aufgebaut.