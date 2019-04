Anschläge in Sri Lanka : Dänischer Milliardär verliert drei von vier Kindern

Vor dem Hauptsitz des Bestseller-Konzerns liegen Blumen. Konzernchef Anders Holch Povlsen hat drei Kinder bei den Anschlägen in Sri Lanka verloren. Foto: REUTERS/RITZAU SCANPIX

Colombo Drei von vier Kindern des reichsten Mann Dänemarks, Anders Holch Povlsen, sind unter den Opfern in Sri Lanka. Die Millidärsfamilie machte Urlaub in einem der Fünf-Sterne-Hotels in Colombo, wo sich am Ostersonntag Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt haben.

Er soll der reichste Mann Dänemarks sein: Das berichtet das britische Wirtschaftsmagazin Forbes über Anders Holch Povlsen (46), Eigentümer des Modekonzerns Bestseller, zu dem die Marken Only, Vero Moda und Jack & Jones gehören. Drei seiner vier Kinder sollen am Ostersonntag bei den Selbstmordattentaten in Colombo gestorben sein. Das bestätigte ein Konzernsprecher der dänischen Zeitung „Ekstra Bladet“. Er bitte darum, die Privatsphäre der Familie zu respektieren.

Bei den Anschlägen auf drei Kirchen und vier Luxus-Hotels in Sri Lanka sind insgesamt 359 Menschen ums Leben gekommen. Mindestens 500 wurden verletzt. Der Islamische Staat hat die Tat für sich reklamiert. Der überwiegende Teil der Opfer kommt aus Sri Lanka. Nach Angaben der der Deutschen Presse-Agentur sind unter den Toten aber auch Opfer aus Indien, China, Australien, Japan, Frankreich, Spanien, Bangladesch, Saudi-Arabien, Portugal, den USA und den Niederlanden. Bei den dänischen Todesopfern handelt es sich nach Angaben der Medien um die Kinder von Anders Holch Povlsen.

Die Familie verbrachte ihren Urlaub in einem Luxus-Hotel in Colomba. Wie die Bild-Zeitung berichtet, wohnte Povlsen mit seiner Frau Anne (40) und den Kindern Alma, Agnes, Astrid und Alfred auf einem Gut westlich der Stadt Aarhus.