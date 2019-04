Millionenbeute gemacht : Vier Festnahmen nach spektakulärem Überfall am Flughafen von Tirana

Tirana Zwei Wochen nach dem Raubüberfall auf eine Passagiermaschine am Flughafen der albanischen Hauptstadt Tirana sind vier Verdächtige festgenommen worden. Ihnen werden bewaffneter Raub und illegaler Waffenbesitz zur Last gelegt.

Als Soldaten verkleidete Angreifer hatten am 9. April zugeschlagen, als auf dem Flughafen von Tirana gerade Millionensummen in ein Flugzeug der österreichischen Fluggesellschaft Austria Airlines mit dem Ziel Wien verfrachtet wurden, in dem sich bereits Passagiere befanden. Die bewaffneten Angreifer waren über einen Feuerwehrzugang in den Mutter-Teresa-Flughafen von Tirana gelangt und auf das Rollfeld gestürmt.