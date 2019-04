Netzfundstück : Dieser Mann imitiert Donald Trump beinahe perfekt

Düsseldorf Die Mimik stimmt, die Gestik auch. Und auch sprachlich ist Stahlarbeiter Thomas Mundy aus den USA ziemlich nahe dran am Original. Er imitiert Donald Trump beinahe perfekt. Ein Video im Netz dokumentiert sein Talent.

Er trifft den US-Präsidenten ziemlich gut, Tonfall, Gestik und Mimik stimmen. Der Zeitung „Daily Mail“ zufolge wurde das Video am 9. April von einem seiner Kollegen aufgenommen. Aber auch schon vorher sei der 58-Jährige als Trump-Imitation in Erscheinung getreten. Laut „Daily Mail“ buchten ihn seine Feunde für Hochzeiten, Geburtstage oder andere Feste als Programmpunkt.

Das neue Video wurde auf Facebook mittlerweile 3,3 Millionen Mal aufgerufen und mehr als 60.000 Mal geteilt. In dem Video ist alles „tremendous“, also unglaublich. „Wir müssen diesen Job hier machen, und zwar pünktlich und innerhalb des Budgets“, erzählt er. Und dann: „Wir werden hier einen unglaublichen Job machen.“ All das im typischen Trump-Ton. Am Ende gibt es noch einen Gruß an „die bösen Medien“.