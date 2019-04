"Impossible Whopper" : Burger King verspricht täuschend echt schmeckenden Veggie-Whopper

New York Mit dem "Impossible Whopper" will Burger King trotz des Verzichts auf Fleisch den Massengeschmack treffen. Der Whopper gilt seit Jahrzehnten als der Verkaufsschlager von Burger King. Daraus besteht die Veggie-Variante.

Burger King probt die Whopper-Revolution: Die Fast-Food-Kette bietet in den USA seit dieser Woche eine fleischlose Variante seines jahrzehntealten Kassenschlagers an, die dem Original im Gegensatz zu früheren Veggie-Versionen zum Verwechseln ähneln soll. Mit dem "Impossible Whopper" will Burger King trotz des Verzichts auf Fleisch den Massengeschmack treffen.