Emmericher Süßwarenunternehmen : Katjes-Kampagne mit Kreativ-Preis ausgezeichnet

EMMERICH Die Kates-Werbekampagne „Jedes Leben ist wertvoll“ gewinnt Gold beim wichtigsten Kreativpreis Art Directors Club für Deutschland (ADC). Der Preis wurde vergangene Woche vergeben.

(RP) Am Freitag wurden die Sieger des wichtigsten Kreativpreises Deutschlands dem „ADC Wettbewerbs 2021“ gekürt. Von insgesamt 8.900 Einreichungsbestandteilen gewann Katjes mit seinem Plakat „Jedes Leben ist wertvoll“ Gold. Katjes Aufruf zur Achtsamkeit gegenüber dem Leben zählt nun zu den besten und herausragendsten Arbeiten Deutschlands. Das Urteil der ADC Jury: „(…) ein Süßwarenhersteller schafft es, ein Manifest der Menschlichkeit an die Plakatwände dieses Landes zu nageln, das sämtliche Diskussionen über den Wert des Lebens verstummen lässt. Jedes Leben ist wertvoll. Ein Statement, das gelebte Katjes-Wirklichkeit zum Ausdruck bringt, denn hier ist alles veggie (…)“.

Die Katjes Fassin GmbH + Co. KG mit Sitz in Emmerich ist mit den Marken Katjes, Wick Hustenbonbons, Ahoj-Brause und Sallos eines der drei größten Unternehmen im deutschen Zuckerwarenmarkt. Die Marke Katjes gilt als Pionier und Trendsetter im Bereich vegetarischer Fruchtgummis und Lakritz. Das Unternehmen verzichtet bei der Herstellung seiner Produkte auf tierische Gelatine und hat sein gesamtes Katjes-Sortiment in Deutschland auf vegetarisch umgestellt. Seit 2021 sind alle Katjes Fruchtgummi- und Lakritzprodukte zudem klimaneutral.