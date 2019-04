Erste Bilanz nach dem Feuer : Das passierte mit der Kunst und den Reliquien in Notre-Dame

Paris Das Feuer im Wahrzeichen von Paris hat große Schäden angerichtet. Die konkreten Auswirkungen stehen noch nicht fest. Wichtige religiöse und kunsthistorische Schätze und Reliquien konnten jedoch gerettet werden. Ein Überblick.

Bezeichnend für die gotische Architektur sind etwa die Strebebögen entlang der Ostseite der Kathedrale, aber auch die filigranen Steinmetzarbeiten an den Fassaden. Zu den bekanntesten Kunstwerken von Notre-Dame gehört die „Galerie des Chimères“: die grotesken Wasserspeier, die von der oberen Balustrade auf die Stadt hinabblicken. Victor Hugo hat sie 1831 in seinem Roman „der Glöckner von Notre-Dame“ beschrieben.

Die erste Schadensbilanz nach dem verheerenden Brand am Montagabend zeigt: Der mittelalterliche Dachstuhl und Teile der Gewölbekuppel wurden zerstört, der 96 Meter hohe Vierungsturm fiel während des Brands in sich zusammen. Nicht auszuschließen ist, dass auch das Löschwasser dem Mauerwerk zugesetzt hat.

Merci aux @PompiersParis , aux policiers et aux agents municipaux qui ont réalisé ce soir une formidable chaîne humaine pour sauver les œuvres de #NotreDame . La couronne d'épines, la tunique de Saint Louis et plusieurs autres œuvres majeures sont à présent en lieu sûr. pic.twitter.com/cbrGWCbL2N

Dornenkrone Wie die Bürgermeisterin von Paris, Anne Hidalgo, via Twitter mitteilte, konnten die Feuerwehr und Ordensmitglieder der Ritter vom Heiligen Grab von Jerusalem viele Schätze retten – unter ihnen die Dornenkrone und die Tunika von Ludwig dem Heiligen. Die Dornenkrone gehört zu den wichtigsten Reliquien der katholischen Kirche, den Passionswerkzeugen Christi. König Ludwig IX. soll sie 1237 in Konstantinopel erworben haben, für ihre Aufbewahrung ließ er die benachbarte Sainte-Chapelle errichten. Seit napoleonischer Zeit befinden sich die Dornenkrone und ein Kreuznagel in einem kostbaren Behältnis aus Kristall und Gold. Auch ein Stück des Kreuzes befand sich in der Kathedrale.