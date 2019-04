Stich ins europäische Herz : Notre-Dame steht für das, was uns ausmacht

Notre-Dame steht für das, was uns ausmacht

Menschen beten vor der Kathedrale Notre-Dame in Paris. Foto: REUTERS/YVES HERMAN

Meinung Paris Die Pariser Kathedrale ist nicht nur für Franzosen das Symbol nationaler Identität. Sie ist auch einer jener Fixpunkte, die die europäische Identität ausmachen. Deswegen trifft uns der Brand alle mitten ins Herz, findet unser Autor.

Die Bilder der brennenden Kathedrale Notre-Dame haben viele Franzosen mitten ins Herz getroffen. Die tiefe Betroffenheit, die Staatspräsident Emmanuel Macron am Ort der Katastrophe erkennen ließ, sie war nicht gespielt. Der uralte Sakralbau im Herzen ihrer Hauptstadt ist für unsere Nachbarn das wichtigste Symbol ihrer nationalen Identität.

Aber nicht nur das: Die ehrwürdige gotische Kathedrale, sie ist zugleich einer jener Fixpunkte, an denen sich auch eine europäische Identität festmachen lässt. Sie ist ein in Stein gemeißelter Bezug zu jener gemeinsamen abendländisch-christlichen Kultur, die uns alle verbindet – unabhängig davon, was die Menschen glauben oder ob sie überhaupt glauben.