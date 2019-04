Mutmaßlicher Schütze stellt sich : Vier Tote nach Amoklauf in Kanada

Ottawa Drei Orte, vier Todesopfer - und ein geständiger mutmasslicher Täter. Das ist die Bilanz nach einem Amoklauf in Kanada. Die Hintergründe sind noch unklar.

Vier Menschen sind am Montag im Westen Kanadas nach Polizeiangaben mit gezielten Schüssen getötet worden. Die beiden Männer und zwei Frauen seien an drei verschiedenen Orten in Penticton in der Provinz British Columbia erschossen worden, berichtete die Polizei nach Angaben des Senders CBC.