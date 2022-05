Elizabeth II. hat „Mobilitätsprobleme“ : Britisches Parlament wird von Charles eröffnet – Queen bleibt fern

London Am Dienstag wird die neue Sitzungsperiode des britischen Parlaments eröffnet – jedoch ohne die Queen. Die lässt sich durch ihren Sohn Charles vertreten.

Erstmals seit mehr als einem halben Jahrhundert wird eine neue Sitzungsperiode des britischen Parlaments an diesem Dienstag ohne Queen Elizabeth II. eröffnet. Die mittlerweile 96 Jahre alte Königin lässt die traditionelle Queen's Speech in diesem Jahr von ihrem Sohn Prinz Charles verlesen, wie der Buckingham-Palast am Montag mitteilte. Begründet wurde dies mit „Mobilitätsproblemen“. Aus gesundheitlichen Gründen hatte die Königin in den vergangenen Monaten schon mehrfach Termine abgesagt.