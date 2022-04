Friedensgeste zu Ostern : Friedensgeste zu Ostern: Harry und Meghan besuchen die Queen

Windsor Zwei Jahre lang waren Prinz Harry und Herzogin Meghan nicht mehr gemeinsam im Vereinigten Königreich. Nun nutzen sie einen angekündigten Besuch in den Niederlanden für einen Abstecher. Ist die Versöhnung von langer Dauer?

Beziehungsstatus: Es ist schwierig. Viel Zoff gab es in der Vergangenheit zwischen dem Ehepaar Sussex, das vor zwei Jahren seine royalen Pflichten aufgab, und dem Rest der Royal Family. Aus der neuen Heimat Kalifornien schickten Harry und Meghan Rassismusvorwürfe sowie Klagen über unmenschlichen Druck und fehlende Unterstützung in die alte Heimat. Pikiert schossen britische Boulevardblätter, gefüttert von „Palastquellen“, zurück.

Allerdings hatte Harry angekündigt, seine Großmutter „sobald wie möglich“ zu treffen - dies hat er nun umgesetzt. Die Queen ist gesundheitlich angeschlagen. Zwar zeigte sich die 95-Jährige Ende März zur Gedenkfeier an ihren Ehemann Prinz Philip erstmals seit Monaten in der Öffentlichkeit. Allerdings sagte sie zuletzt sowohl die traditionellen Gründonnerstagszeremonie Royal Maundy als auch den royalen Gottesdienst am Ostersonntag ab, zwei eigentlich fixe Termine in ihrem Kalender.