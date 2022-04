Nach Skandal des Vaters : Spaniens König Felipe legt Höhe seines Privatvermögens offen

Madrid Nach Finanzskandalen von Altkönig Juan Carlos bemüht sich der spanische König Felipe um das Vertrauen der Bevölkerung. Nun enthüllte der Monarch, wie hoch sein Gehalt ausfällt und wie viel er auf der hohen Kante hat.

Spaniens König Felipe VI. hat erstmals sein Privatvermögen offen gelegt und mit 2.573.392,80 Euro angegeben. Das teilte das Königshaus am Montag auf seiner Website mit. Die Maßnahme sei Teil der Modernisierung der Krone, wie sie Felipe (54) bei seiner Inthronisierung 2014 angekündigt habe. Es gehe darum, den Respekt und das Vertrauen der Bürger in das Königshaus mit „Vorbildlichkeit, Transparenz, Rechtschaffenheit und Integrität zu verdienen“, stand in der Erklärung. Das Ansehen der spanischen Monarchie hat durch Affären vor allem von Felipes Vaters, Altkönig Juan Carlos, sehr gelitten.