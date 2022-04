Rolle in Missbrauchsskandal : Stadt York entzieht Prinz Andrew Ehrenbürgerwürde

Rolle in Missbrauchsskandal

York Der Gemeinderat der nordenglischen Stadt York hat dem britischen Prinzen Andrew die Ehrenbürgerwürde entzogen. Hintergrund ist die Rolle des zweitältesten Sohns der Queen im Missbrauchsskandal um den US-Multimillionär Jeffrey Epstein.

Mit dem von der Queen verliehenen Titel „Herzog von York“ hat der Entzug der Ehrenbürgerwürde (Freedom of the City of York) nichts zu tun. Mehrere Mitglieder des Gemeinderats forderten jedoch, Andrew solle auch seinen Herzogstitel verlieren. Ein Gemeinderatsmitglied von der Labour-Partei bezeichnete die Verbindung zwischen Andrew und der Stadt als „Schandfleck“.