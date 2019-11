Angebot für Tagesmütter : Box zum Einstieg in gesunde Ernährung

Wülfrath Die Ernährungsbox soll Tagesmüttern helfen, Kinder mit Spaß an Möhre, Apfel und Co. zu führen.

Zu Herbstanfang stellte die Verwaltung dem Tagespflegepersonal Wülfraths, also den Tagesmüttern, zwei Kisten mit Informations- und Sportmaterial zum Thema „Bewegung“ zur Verfügung. In den großen Kunststoffkisten auf Rollen befinden sich Bälle, ein Schwungtuch, Kriechtunnel mit Anbauelemen sowie Chiffontücher. Jetzt ist das Angebot für die Tagesmütter um ein weiteres Modul erweitert worden, neuerdings gibt es auch eine Box zum Thema „Ernährung“.

Im Jugendhilfeausschuss stellte Jugendamtsleiterin Bärbel Habermann nun die Neuerung vor. In der Box befinden sich unter anderem eine Handpuppe, mit der sich spielerisch zum Themenkomplex lernen lässt. Außerdem gibt es in Buchform Tipps und Anregungen, wie schon die Jüngsten sich gut, auch im Sinne von gesund und nachhaltig, ernähren können. „Gutes Essen im frühkindlichen Alter ist ein wichtiger Aspekt“, führte die Jugendamtsleiterin aus. „Wenn hier ein guter Start gelingt, bedeutet das eine entsprechende Weiterführung in der Kita“, machte sie Reklame für Möhre, Apfel und Co. Viele der von Tagesmüttern betreuten Kinder sind in der Altersgruppe null bis ein Jahr. Insgesamt 14 Tagesmütter gibt es, sie betreuen derzeit 64 Kinder.