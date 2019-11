Aufhübschungearbeiten in Wülfrath : Kreisverkehr wird blühender Blickfang

Wülfrath Landschaftgärtner Drenker übernahm die Bepflanzung an der Mettmanner Straße. 1000 Blumenzwiebeln wurden gesetzt.

Angelegt ist der Kreisverkehr nun, was lange fehlte, war eine schöne Bepflanzung. Da die drei zu bepflanzenden Grundstücke dem Landesbetrieb für Straßenbau gehören, hat dieser auch einen Bepflanzungsplan vorgelegt, der jedoch nicht auf die Zustimmung von Landschaftsbauer Mark Drenker stieß. Spontan entschloss er sich, einen eigenen Bepflanzungsplan zu erstellen – und legte ihn der Stadt vor. Ulrike Eberle vom Tiefbauamt freut sich. „So werden in Zukunft Duftnessel, Sonnenhut, Sonnenauge, Chinaschilf, Sonnenbraut und Katzenminze wachsen.“ Sie findet: „Blumen öffnen die Herzen.“

Außerdem ist die Bepflanzung wertvoll fürs Klima, heimische Kräuter, wie Salbei oder Schafgarbe gelten zudem als bienenfreundlich. Bevor aber die Pflanzen in die Erde kamen, mussten Verwaltung und Straßen.NRW einen entsprechenden Vertrag abschließen. Darin wurde nicht nur die Verkehrssicherungspflicht auf die Stadt Wülfrath übertragen, sondern auch die Bepflanzung festgehalten, denn der Landesbetrieb für Straßenbau hat feste Bestimmungen, die für alle Kreisverkehre gelten, wie Holger Kaldenpoth von der Straßenmeisterei Velbert weiß: „Bei uns wäre es eine Grünfläche mit ein paar Sträuchern drauf geworden, aber nicht so ein Hingucker.“

In der Tat wird der Kreisverkehr zukünftig von März bis November in Blüte stehen. „Wichtig bei der Auswahl der Pflanzen war der Standort, weil sie hier in der vollen Sonne stehen“, erklärte der Landschaftsbauer „und sie sollen pflegeleicht sein.“ Auch die Pflege der Pflanzen – 2000 Stauden und 1000 Blumenzwiebeln wurden in die Erde gebracht – wird die Gärtnerei ehrenamtlich übernehmen, unterstützt werden sie dabei von Lhoist.