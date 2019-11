Bauvorhaben in Wülfrath : Modern und Sozial: Wohnen im Quartier

Bauvorhaben in Wülfrath

So langsam nimmt es Form an: Die neuen Wohnungen sollen den Mietern ein modernes und zeitgemäßes Wohnen ermöglichen. Foto: Danina Esau

Wülfrath Nach dem Richtfest dauert’s nicht mehr lang: Das Quartier Halfmannstraße kann im späten Frühjahr 2020 bezogen werden.

Die Wände sind hochgezogen, der Dachstuhl steht und der traditionelle letzte Nagel sitzt. Zwar zerschellte das vom Zimmermann leer getrunkene Schnapsglas am Boden nicht – ein schlechtes Omen für Abergläubige – das Bauvorhaben soll jedoch wie bisher zügig und reibungslos voranschreiten, so dass das Gebäude voraussichtlich im späten Frühjahr fertiggestellt und bezogen werden kann.

Insgesamt entstehen in der Halfmannstraße 19 Wohnungen, von denen 16 öffentlich gefördert und drei freifinanziert sind. Das Besondere: Von den 19 Wohnungen werden nur 18 vermietet. Eine weitere Wohnung mit Gemeinschaftsküche und -wohnzimmer steht allen Bewohnern des Hauses zur Verfügung und dient als so genannter Sozialtreff. „Die Mieter sollen die Möglichkeit haben, sich zusammenzusetzen und einander zu begegnen“, sagt Simon Strecker, Geschäftsführer der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft Wülfrath (GWG). Damit werde die soziale Interaktion im Haus gefördert und wirke einem anonymen Zusammenleben entgegen. Vor allem für ältere Menschen, die sich einsam fühlen, sei dies ein tolles Konzept.

1. Bauabschnitt Die Abrissarbeiten in der Halfmannstraße begannen im Januar und Februar dieses Jahres. Im März folgten die Ausschachtungsarbeiten, im April der Rohbaubeginn. Bezugsfertig ist das Gebäude im Frühjahr 2020. Investiert wurden 3,6 Millionen Euro.

Dem Architekten Thomas Wagenknecht war es wichtig, das Grundstück so effektiv wie möglich zu nutzen. „Das alte Gebäude aus dem Jahr 1951 war vom Schnitt her deutlich länger und kompakter. Damals musste schnell viel Wohnraum geschaffen werden, das schlug sich auch in der Bauweise nieder“, erklärt er. Das alte Gebäude wies eine Wohnfläche von 600 Quadratmetern mit zehn Wohnungen auf. Im neuen Gebäude finden auf einer Wohnfläche von rund 1100 Quadratmetern 16 Zweiraumwohnungen, zwei Dreiraumwohnungen und eine Gemeinschaftswohnung Platz. „Wir haben die Quadratmeterzahl und die Anzahl der Wohnungen fast verdoppelt“, sagt Strecker.